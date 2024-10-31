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10 bin Kuzey Kore askeri Rusya için savaşacak

10 bin Kuzey Kore askeri Rusya için savaşacak
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NEW ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.'de resmi ziyaret için bulunan Güney Koreli mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Blinken, ABD'nin halihazırda Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Blinken, bu birliklerin, Ukrayna güçlerine karşı çatışmaya girdiğini henüz görmediklerini ancak gelecek günlerde bunun olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Savunma Bakanı Austin de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizleme dahil temel piyade operasyonları üzerine eğittiği yönünde değerlendirmeleri olduğunu aktararak, "Tüm bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tercih ettiği savaşta bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını güçlü şekilde gösteriyor." dedi.

Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine Rus üniforması ve ekipmanları da sağladığını kaydeden Austin, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe veya cephede destek operasyonlarına girerse kendilerini meşru askeri hedef haline getirecektir." diye konuştu. Austin, gelişmeleri bölgedeki diğer müttefik ve ortaklarla istişare halinde yakından izlediklerini bildirdi.

KUZEY KORE ASKERİ NEDEN RUSYA İÇİN SAVAŞACAK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 25 Ekim'deki açıklamasında Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

hele şükür şu yer fıstıklarınida savaşırken gorcez:D

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Haber Yorumlarıdehide:

Koca Rusya ne düştü küçücük yerden destek alıyor. Liderin önemini görün. Bir Erdoğan da orada yok ki onlar ne yapsın

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Koooooskocaaa Rusya bir Ukrayna'yı yenemedi.. komedi.. birde kankiden yardım istedi..kimsenin Rusya'dan korkusu yok artık:-)

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Haber YorumlarıMülayim:

zelenski de güney Kore'den asker getirsin... dünya nüfusunun bir an önce azalması lazım yoksa küresel ısınmadan tamamı niyazi olacak:)))

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Rusya ABD,Avrupa ve diger kücük ülkelerle savaşıyor,bak yardım edenlere anlarsın

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