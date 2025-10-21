ABD, Rio Grande Nehri'nde 'Nehir Duvarı Operasyonu'nu Başlattı

Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri'nde yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla 'Nehir Duvarı Operasyonu'nu başlattı. Bölgeye yüzlerce personel ve çok sayıda bot gönderildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri bölgesinde, "nehri yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden korumak" amacıyla "Nehir Duvarı Operasyonu'nu (Operation River Wall)" başlattıklarını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından ülkenin güney sınırındaki Rio Grande Nehri bölgesinde başlatılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik biriminin bölgeye yüzden fazla bot ve yüzlerce personelle başlayarak müdahale botları, sığ su taşıtları, komuta ve kontrol birimleri ve taktik operasyon ekipleri göndereceği belirtildi.

Bu personelin, Rio Grande Vadisi'nin yaklaşık 420 kilometrelik bölümü boyunca ABD sınırını kontrol edeceği aktarılan açıklamada, bu operasyonun nehir bölgesini "yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden korumak" amacıyla başlatıldığı kaydedildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "(ABD Başkanı Donald) Trump, ABD tarihindeki en güvenli güney sınırını rekor sürede sağladı ve şimdi hedefimiz, bunun uzun vadede böyle kalmasını sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
