ABD, Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadının lideriyle teması kesti

ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, Polonya Sejm Başkanı Wlodzimierz Czarzasty'nin Başkan Trump'a yönelik hakaretleri nedeniyle iletişim kurmayacaklarını duyurdu. Polonya Başbakanı Tusk ise müttefiklik ilişkilerinin saygı üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'in Başkanı Wlodzimierz Czarzasty ile ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "hakaretleri" nedeniyle hiçbir şekilde temas veya iletişim kurmayacaklarını açıkladı.

Büyükelçi Rose, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derhal geçerli olmak üzere Sejm Başkanı Czarzasty ile artık hiçbir şekilde ilişki, temas veya iletişim kurmayacaklarını bildirdi.

Başkan Trump'a yönelik "çirkin ve sebepsiz hakaretlerinin", Czarzasty'yi, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve hükümetiyle sürdürdükleri mükemmel ilişkiler açısından ciddi bir engel haline getirdiğini belirten Rose, "ABD-Polonya ilişkilerine zarar verilmesine, Polonya ve Polonya halkı için çok şey yapmış olan Donald Trump'a saygısızlık edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Tusk'tan Rose'a yanıt

Başbakan Tusk, Rose'un paylaşımına, "Sayın Büyükelçi Rose, müttefikler birbirine ders vermemeli, birbirine saygı duymalıdır. En azından biz Polonya'da ortaklığı böyle anlıyoruz." yanıtını verdi.

Büyükelçi Rose da Başbakan Tusk'un X'teki paylaşımını yanıtlayarak, "Sayın Başbakan, ABD-Polonya ilişkilerini güçlendiren onlarca yıllık katkılarınız ve hayat boyu sergilediğiniz cesur liderliğe duyduğum saygı ve hayranlıktan başka bir şey yok. Siz gerçekten ABD için örnek bir müttefik ve büyük bir dost oldunuz." ifadelerini kullandı.

Rose, Trump'a hakaret etmenin ve onu aşağılamanın herhangi bir Polonyalı liderin yapması gereken son şey olduğu konusunda Tusk ile hemfikir olduklarından emin olduğunu kaydetti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Basın Sözcüsü Rafal Leskiewicz de X'ten konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Şu anki iktidar koalisyonu tarafından seçilen Sejm Başkanı, ittifakların ağırlığını ve önemini anlamayan bir kişidir." ifadesine yer verdi.

Sejm Başkanı Czarzasty, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermek için parlamento başkanlarını harekete geçirmeye yönelik başlatılan bir girişimi desteklemeyeceğini bildirmişti.

