ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurduğunu açıkladı

ABD, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan görüntülü paylaşımda uyuşturucu nakledildiği öne sürülen tekneye yönelik saldırı anına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen tekneye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı ifade edilen paylaşımda, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Saldırıdan 2 kişi kurtuldu, hayatta kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatı verildi.

Paylaşımda ABD personelinden zarar gören olmadığı bildirildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.