Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurduğunu açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi öldü, iki kişi kurtuldu. ABD'nin bu tür operasyonları 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.

ABD, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan görüntülü paylaşımda uyuşturucu nakledildiği öne sürülen tekneye yönelik saldırı anına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen tekneye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığını doğruladığı ifade edilen paylaşımda, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü bilgisi verildi.

Saldırıdan 2 kişi kurtuldu, hayatta kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatılması talimatı verildi.

Paylaşımda ABD personelinden zarar gören olmadığı bildirildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Dakikalar içinde küle döndü
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz