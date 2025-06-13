ABD, Orta Doğu'daki Gerilim Nedeniyle Güvenlik Uyarısı Yayınladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a olası saldırısı üzerine vatandaşlarına güvenlik uyarısını artırdı ve Orta Doğu'daki personelin ülkelerinden ayrılmasına izin verdi.

ABD, İsrail'in İran'a saldırabileceğine ilişkin iddiaların ardından vatandaşlarına yönelik yeni güvenlik uyarısı yayımladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, " Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşık ve hızla değişebilir. İsrail ve çevresindeki bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarını, dikkatli olmaya, gelişmeleri yakından takip etmeye teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etmişti.

Orta Doğu'daki personel kararı

Abd Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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