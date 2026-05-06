Abd, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı Öne Sürülen Tekneyi Vurdu: 3 Ölü

WASHINGTON, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusunun salı günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olan teknenin kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

ABD güçleri bir gün önce de Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

