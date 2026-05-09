Abd, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı Öne Sürülen Tekneyi Vurdu: 2 Ölü

WASHİNGTON, 9 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusunun cuma günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi sağ kurtuldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknenin "terör örgütleri" tarafından işletildiğini belirtti. Açıklamada, ABD istihbaratının teknenin bölgede uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerine karıştığını doğruladığı ifade edildi.

Komutanlık, operasyon sırasında iki uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu ve ABD güçlerinde herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıkladı.

Eylül başından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik bilinen 50'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

