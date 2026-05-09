Haberler

Abd, Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı Öne Sürülen Tekneyi Vurdu: 2 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği operasyonda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin ise sağ kurtulduğunu açıkladı. Operasyonun detaylarında, teknenin terör örgütleri tarafından işletildiği belirtildi.

WASHİNGTON, 9 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusunun cuma günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi sağ kurtuldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknenin "terör örgütleri" tarafından işletildiğini belirtti. Açıklamada, ABD istihbaratının teknenin bölgede uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerine karıştığını doğruladığı ifade edildi.

Komutanlık, operasyon sırasında iki uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu ve ABD güçlerinde herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıkladı.

Eylül başından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik bilinen 50'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar