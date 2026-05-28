ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü tekneyi vurduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye 27 Mayıs'ta saldırı düzenlendiğini ve iki kişinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD güçlerinin zarar görmediği belirtilirken, bu tür operasyonlar uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına neden oluyor.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve iki kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye 27 Mayıs'ta saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, istihbarat bulgularının, teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
