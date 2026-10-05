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ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu, 4 kişi öldü

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ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneyi vurduğunu ve saldırıda 4 kişinin öldüğünü duyurdu. ABD ordusunun Karayipler ve Pasifik'teki bazı tekneleri hedef alması, uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, istihbarat bulgularından yola çıkarak " Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenlendiği ve saldırıda 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve bunların içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
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