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ABD, gece boyunca İran'ın farklı noktalarına saldırılar düzenledi

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ABD ordusu, İran'ın Tebriz, Urmiye ve Buşehr kentlerine gece boyunca füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ABD ordusu, gece boyunca İran'ın Tebriz, Urmiye ve Buşehr kentlerine saldırılar düzenledi.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Valiliği, ABD'nin yerel saatle 02.35'te Tebriz'in doğusunu hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi ise ABD'nin gece saatlerinde Urmiye'ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda yaralananlar bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Buşehr kenti de saldırıların hedefi oldu.

Buşehr Eyaleti Valiliği, ABD'nin gece saatlerinde Buşehr kentine füze saldırısı düzenlediğini ve hedef alınan noktalarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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