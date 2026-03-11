ABD Medyası: İran'daki Okul Saldırısında ABD Sorumlu Görünüyor

(ANKARA) - ABD ordusunun İran'da bir ilkokula düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği füze saldırısının sorumlu olduğuna ilişkin ön bulgular ortaya çıktı. ABD medyasında yayımlanan ve ABD'li yetkililere dayandırılan ilk askeri inceleme, saldırının hedefleme hatasından kaynaklanmış olabileceğini ileri sürüyor.

ABD merkezli New York Times'ın ABD'li yetkililer ve soruşturma hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde yer alan iddiaya göre, 28 Şubat'ta İran'ın Minab kentindeki Shajarah Tayyebeh ilkokulu binasına isabet eden Tomahawk füzesi, ABD ordusunun yanlış hedefleme verisi kullanması sonucu ateşlenmiş olabilir.

Haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) saldırı için kullandığı koordinatların, Savunma İstihbarat Ajansı tarafından sağlanan eski ve güncellenmemiş verilere dayanmış olabileceği ileri sürüldü.

İranlı yetkililer saldırıda en az 175 kişinin öldüğünü ve bunların 168'inin çocuk olduğunu açıklamıştı. New York Times'ın uydu görüntüleri ve açık kaynak verilerine dayandırdığı görsel incelemeye göre, vurulan bina 10 yıl önce İran Devrim Muhafızları Donanması'na ait bir askeri üssün parçasıydı. Ancak bina daha sonra askeri alanın dışına alınarak okul olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Batı medyasında daha önce yer alan analizlerde ABD'nin söz konusu ilkokul binasına "çifte saldırı" taktiği ile saldırdığı değerlendirmelerine yer verilmişti. Bu da okula yönelik saldırının kasıtlı olarak gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları güçlendirmiş ve Washington'u baskı altında bırakmıştı.

Trump sorumluluğu İran'a yüklemişti

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda saldırının İran tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini öne sürmüştü. Ancak ABD medyasının ulaştığı bulgular, saldırının ABD tarafından kullanılan Tomahawk füzesiyle gerçekleştirildiğini ve sorumluluğun ABD'ye ait olabileceğini gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise soruşturmanın hala sürdüğünü belirterek nihai sonuçların henüz kesinleşmediğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı ve ilgili istihbarat kurumları da olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya devam ettiğini belirtiyor.

