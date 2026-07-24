ABD'den İran'a 13. askeri saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

ABD güçlerinin, doğu saatiyle 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun " İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.

Kaynak: AA