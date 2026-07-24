Haberler

ABD'den İran'a 13. askeri saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu, İran Devrim Muhafızları'nın ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak için yapılan 13'üncü saldırı olarak kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

ABD güçlerinin, doğu saatiyle 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun " İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.

Kaynak: AA
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

İran, Avrupa ülkesinde açık adres verdi: Orası da meşru hedefimiz
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif