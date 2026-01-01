Abd, Pasifik'in Doğusunda Uyuşturucu Kaçakçılığı Yaptığı İddia Edilen Tekneleri Batırdı: 8 Ölü

WASHINGTON, 1 Ocak (Xinhua) -- ABD ordusunun iki gün içinde Doğu Pasifik Okyanusu'nun uluslararası sularında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 tekneyi batırması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki diğer kişilerse denize atladı.

ABD Güney Komutanlığı'nın çarşamba günü internet üzerinden yaptığı açıklamada Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü'nün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak tanımlanan grupların kullandığı belirtilen 3 tekneye pazartesi günü, 2 tekneye de çarşamba günü ise "kinetik saldırılar" düzenlediği belirtildi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk saldırıda ilk teknede bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Geri kalan narko teröristler, diğer iki tekneyi terk ederek denize atlayıp takip eden çatışmalarda gemileri batırılmadan önce bölgeden uzaklaştılar" ifadeleri kullanıldı.

Komutanlığın diğer açıklamasında ise çarşamba günü gerçekleştirilen saldırılar sırasında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, bunlardan 3'ünün ilk teknede, 2'sinin ise ikinci teknede bulunduğu kaydedildi.

Pentagon'un eylül başından bu yana Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla batırdığı 35 teknede en az 115 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin aylardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler'de, çoğunlukla da Venezuela kıyılarında önemli düzeyde askeri yığınağı bulunduruyor. Venezuela bu durumu Karakas'ta rejim değişikliği hedefleyen bir girişim olarak nitelendiriyor.