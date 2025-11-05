Haberler

ABD Ordu'su Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Kaçakçılığına Yönelik Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği bir tekneye saldırdı. Saldırı sonucunda iki kişi ölürken, ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth, operasyonun Başkan Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Eylül ayından bu yana birçok saldırının yapıldığı ve bu süreçte 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

(ANKARA) - ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği bir tekneye yönelik saldırısında, iki kişi hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda saldırının ABD Başkanı Donald Trump talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Hegseth, ayrıca şunları aktardı:

"İstihbarat, söz konusu geminin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahı üzerinde seyahat ettiğini, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu ve üzerinde uyuşturucu bulunduğunu doğruladı. Saldırı, Doğu Pasifik'te uluslararası sularda gerçekleştirildi.

Operasyonda hiçbir ABD gücü zarar görmedi ve teknede bulunan iki erkek 'narco-terörist' öldürüldü. Uyuşturucuyu Amerika'ya taşıma niyetindeki her tekneyi bulup etkisiz hale getireceğiz..."

Hegseth, sosyal medya paylaşımlarına saldırıya ait video görüntülerini de ekledi.

Eylül ayının başından bu yana Trump yönetimi, Karayipler ve Güney Amerika kıyılarındaki Doğu Pasifik sularında uyuşturucu taşıdığını iddia ettikleri teknelere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 50'den fazla kişi hayatını kaybederken; ABD Savunma Bakanlığı, yayımladığı videolar dışında, vurulan tekneler veya teknelerde bulunan kişiler hakkında ayrıntı paylaşmadı. Bu saldırıların büyük bir kısmı Venezuela kıyılarında gerçekleşti.

Beyaz Saray, operasyonların uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini felç etme çabasının parçası olduğunu iddia ediyor. Ancak bazı milletvekilleri, Beyaz Saray'ın teknelerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair yeterli kanıt sunmadığını ve bu saldırılar için Kongre onayının gerekli olduğunu savunuyor.

Papa 14'üncü Leo da ABD'nin saldırılarını eleştirenler arasına katıldı. Papa, Karayip Denizi'ndeki ABD askeri yığınağına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, "Her beş dakikada bir, ABD gemilerinin Venezuela kıyılarına biraz daha yaklaştığına dair haberler geliyor. Bence şiddetle hiçbir şey kazanamayız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
