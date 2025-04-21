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ABD'nin Yemen'in Sana Kentine Hava Saldırıları

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ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'da bir dizi hava saldırısı düzenledi. Hedef alınan bölgeler arasında Main ilçesine bağlı Attan ve Asr bölgeleri ile Şuud ilçesinde Ferve mahallesi yer aldı. Saldırılarda hasar veya can kaybı bilgisi verilmedi. Husiler ise ABD'nin Yemen'de kara harekatı yapmaya hazırlandığını iddia etti.

ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın farklı bölgelerini hedef aldı.

Hedef alınan bölgeler arasında Main ilçesine bağlı Attan ve Asr bölgeleri ile Şuud ilçesinde Ferve mahallesi ve çarşısı yer aldı. Saldırılarda hasar ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırısında 3 kişi ölmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler dün, ABD'nin Yemen'de kara harekatı yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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