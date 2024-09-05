ABD'nin USS WASP Gemisi İzmir Limanı'ndan Ayrıldı

(İZMİR)- İzmir Limanı'na demir atan ve tepkilere neden olan ABD'nin USS WASP isimli savaş gemisi bu sabah itibarıyla limandan ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS WASP adlı savaş gemisi, pazartesi günü İzmir Limanı'na demir atmış ve tepkilere neden olmuştu. Gemi, bu sabah limandan ayrıldı. Gemiye yönelik tepki eylemleri ve protestoları sırasında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD askerlerine saldırmış ve bir askerin başına çuval geçirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 TGB üyesi tutuklanmıştı.