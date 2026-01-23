Haberler

"Abd'nin Suriye'den Tamamen Çekilme" İddiasına ABD Kongresi'nden Tepki

Güncelleme:
ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington'un Suriye'den asker çekme düşünü, Kongre'de tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçi Senatör Graham, IŞİD'in yeniden güçlenebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

(ANKARA) - ABD basınında yer alan, " Washington'un Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendirdiği" yönündeki iddialar, ABD Kongresi'nde tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, olası bir çekilmenin IŞİD'in yeniden güçlenmesine zemin hazırlayabileceğini savundu.

ABD merkezli Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Suriye'deki askeri varlığın faydasını sorguladığı ve Amerikan askerlerinin tamamen çekilmesinin masada olduğu öne sürüldü.

Söz konusu haber üzerine sosyal medya platformu X'te açıklama yapan Senatör Graham, "Eğer doğruysa, IŞİD bundan memnuniyet duyar" ifadelerini kullandı. Graham, Amerikalı askerlerin sahadaki sınırlı varlığının, IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasına karşı bir "sigorta poliçesi" işlevi gördüğünü savundu. Suriye'nin halen istikrarsız olduğunu söyleyen Graham, iki partiden çok sayıda senatörün, bu aşamada bir çekilmenin yaratacağı sonuçlardan kaygı duyduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı McCaul da X üzerinden yayımladığı mesajında, Graham'ın değerlendirmelerine katıldığını belirtti. McCaul, Suriye'nin "kırılgan bir geçiş sürecinden" geçtiğini vurgulayarak, ülkedeki sınırlı ABD askeri varlığının bölgesel istikrara katkı sağladığını ve "dünyanın en son ihtiyaç duyduğu şey olan bir IŞİD yeniden canlanmasını" engellemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

ABD yönetimi söz konusu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı. Washington'un Suriye'deki askeri varlığı, 2014 yılında IŞİD'le mücadele kapsamında başlamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

