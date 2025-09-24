Haberler

ABD'nin Sınır Dışı Ettiği Göçmenlerden Altısı Togo'ya Gönderildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD tarafından Gana'ya gönderilen 11 Batı Afrikalı göçmenden 6'sının Togo'ya sevk edildiği bildirildi. Avukat Oliver Barker-Vormawor, Gana hükümetine karşı açılan davanın geri çekildiğini ancak müvekkillerinin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ayrı bir dava sürecinin sürdüğünü ifade etti. Gana Cumhurbaşkanı Mahama, 14 kişinin kabul edildiğini belirtmişti.

ABD tarafından sınır dışı edilerek Gana'ya gönderilen 11 Batı Afrikalı göçmenden 6'sının Togo'ya gönderildiği bildirildi.

Göçmenlerin avukatı Oliver Barker-Vormawor, yaptığı açıklamada, ABD'nin Gana'ya gönderdiği 11 kişiden 6'sının Togo'ya sevk edildiğini belirtti.

Geri kalan 5 kişinin ise hangi ülkeye gönderildiğine ilişkin bilgi vermeyen Barker-Vormawor, Togo'ya gönderilenlerden yalnızca 3'ünün Togolu olduğunu, diğerlerinin farklı uyruklara sahip olduğunu kaydetti.

Barker-Vormawor, gelişmeler üzerine Gana hükümetine karşı açılan davanın geri çekildiğini, ancak müvekkillerinin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ayrı bir dava sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı. Bu durum muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı.

Avukat Barker-Vormawor, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gana'da herhangi bir yasa ihlali bulunmadığını ve askeri bir kampta tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu vurgulamış ve hükümetin onları mahkemeye çıkarması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.