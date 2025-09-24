ABD'nin Sınır Dışı Ettiği Göçmenlerden Altısı Togo'ya Gönderildi

ABD tarafından sınır dışı edilerek Gana'ya gönderilen 11 Batı Afrikalı göçmenden 6'sının Togo'ya gönderildiği bildirildi.

Göçmenlerin avukatı Oliver Barker-Vormawor, yaptığı açıklamada, ABD'nin Gana'ya gönderdiği 11 kişiden 6'sının Togo'ya sevk edildiğini belirtti.

Geri kalan 5 kişinin ise hangi ülkeye gönderildiğine ilişkin bilgi vermeyen Barker-Vormawor, Togo'ya gönderilenlerden yalnızca 3'ünün Togolu olduğunu, diğerlerinin farklı uyruklara sahip olduğunu kaydetti.

Barker-Vormawor, gelişmeler üzerine Gana hükümetine karşı açılan davanın geri çekildiğini, ancak müvekkillerinin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle ayrı bir dava sürecinin sürdüğünü ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı. Bu durum muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı.

Avukat Barker-Vormawor, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gana'da herhangi bir yasa ihlali bulunmadığını ve askeri bir kampta tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu vurgulamış ve hükümetin onları mahkemeye çıkarması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.