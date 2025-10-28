Haberler

ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Lübnan'da Görüşmelerde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Görüşmelerde, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesi denetleme ve devam eden saldırılar ele alındı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, başkent Beyrut'ta Lübnanlı yetkililerle görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Ortagus ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise detay verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ortagus ve beraberindeki heyet, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Berri ile görüşmede, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları, sahadaki durum ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmaları ele alındı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nevvaf Selam'ın Ortagus ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Tarafların, Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmasını görüştüğü aktarıldı.

???????Ortagus, önceki gün İsrail ziyareti sırsında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Lübnan sınırına gitmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hüseyin Gün'ün üvey oğlunun ifadesinde dikkat çeken detaylar
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.