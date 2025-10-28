ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Lübnan'da Görüşmelerde Bulundu

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, başkent Beyrut'ta Lübnanlı yetkililerle görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Ortagus ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ise detay verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Ortagus ve beraberindeki heyet, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Meclis Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Berri ile görüşmede, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları, sahadaki durum ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmaları ele alındı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Nevvaf Selam'ın Ortagus ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Tarafların, Ateşkesi Denetleme Komitesinin çalışmasını görüştüğü aktarıldı.

???????Ortagus, önceki gün İsrail ziyareti sırsında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Lübnan sınırına gitmişti.