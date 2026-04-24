ABD'nin Oklahoma eyaletini hortum vurdu

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Enid kentinde etkili olan hortumda, kentte maddi hasar oluştu.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Enid kentinde görülen hortumda ciddi maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Stitt, ayrıca hortumda kentteki Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nün de zarar gördüğünü aktardı.

Garfield Bölge Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada da "Şu anda herhangi bir can kaybı bildirilmedi, sadece birkaç küçük yaralanma var." bilgisine yer verildi.