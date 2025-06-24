ABD'nin Kuzey Dakota ve New York Eyaletlerinde Kasırgalar: 6 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde etkili olan kasırgalar sonucu toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Kasırgaların hızı saatte 160 kilometreyi aştı ve çok sayıda ağaç, ev ve tren vagonu zarar gördü.

ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde hafta sonu etkili kasırgalar sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaların oluşturduğu zayiatı açıkladı.

Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Oneida İlçesi Şerif Ofisi açıklamasına göre, New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

ABD hükümetine bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi yetkilisi Jacob Spender, kasırgaların çok sayıda ağacı kökünden söktüğünü, tren vagonlarını devirdiğini ve evlere zarar verdiğini belirtti.

Kasırgaların hızının bazı noktalarda saatte 160 kilometreyi aştığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.