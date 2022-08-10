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ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sel felaketi

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Sel felaketinden zarar gören evler Dere yatağına sürüklenen araçlar ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Hazard kentinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde en az 35 kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketinden zarar gören evler

Dere yatağına sürüklenen araçlar ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Hazard kentinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde en az 35 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketinin ardından çok sayıda ev ve araç da kullanılamaz hale geldi.

AA / Peter Zay - Güncel

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