ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan sel felaketi Sel felaketinden zarar gören evler Dere yatağına sürüklenen araçlar ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Hazard kentinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde en az 35 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinden zarar gören evler Dere yatağına sürüklenen araçlar ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Hazard kentinde etkili olan aşırı yağışlar ve çamur selinde en az 35 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan sel felaketinin ardından çok sayıda ev ve araç da kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Peter Zay Tam Gemi Şok Denemeleri Kentucky Tragger Güncel Haberler

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