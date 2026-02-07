ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Amerikalıları İran tehdidini ciddiye almamakla eleştirdi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın kendilerini etkilemediğini söyleyen Amerikalıları, İran tehdidinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Huckabee, Amerikan Newsmax kanalına verdiği röportajda, İran'ın ABD'ye uzun süredir devam eden düşmanlığı olduğunu ileri sürdü.

İran'ın 47 yıldır "Amerika'ya ölüm" sloganı attığını öne süren Huckabee, birçok Amerikalının İran'da olanların kendisini etkilemediğini söylemesinin yanlış olduğunu iddia ederek İran'ın uzun menzilli füzelere sahip olması durumunda doğrudan ABD'ye ateşleyeceğini savundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Amerikalıların da İsrailliler gibi her gün uyandığında onları öldürmek isteyen birileri olduğu düşüncesiyle yaşaması gerektiğini savunarak, "Keşke Amerikalılar bunu anlasa." diye ekledi.

"Tam olarak anlamadığımız şey, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde kaç İran ajanının, belki de Hizbullah mensubunun, çok açık bir sınırdan ülkemize girdiğidir." ifadesini kullanan Huckabee, Amerikalıları İran tehdidini ciddiye almadıkları gerekçesiyle eleştirdi.

ABD'ye giren İran bağlantılı kişilerin kaçının uyuyan hücre olduğunu bilmediklerini söyleyen Huckabee, Hizbullah'ın yerel değil, küresel bir tehdit olduğunu iddia etti.

Hizbullah'ın çok geniş bir etki alanına sahip olduğunu öne sürerek, "Hizbullah'ın halihazırda Batı Yarımküre'de, 12 Orta ve Güney Amerika ülkesinde faaliyet gösterdiğini biliyoruz." ifadesini kullanan Huckabee, "Onlar Güney Amerika'ya Brezilya'daki karnaval için gitmedi." diye konuştu.