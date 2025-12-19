ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Filistinli yetkililerle Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddetini görüştü

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile görüştüğü ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan Yahudi yerleşimci şiddetini ele aldığı bildirildi.

The Times of Israel'e konuşan ABD'li ve Filistinli yetkililere dayandırılan haberde, Mike Huckabee'nin Filistinli yetkililerle Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin giderek artan şiddetini görüştüğü belirtildi.

Gazeteye konuşan Filistinli yetkili, Huckabee ile eş-Şeyh'in Filistin yönetiminin bütçesinin büyük bir bölümünü oluşturan vergi gelirlerinin İsrail tarafından sürekli alıkonulmasını da ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, şubat ayında Filistin yönetiminin vergi gelirlerine el koyma kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD'li yetkili ise Washington yönetiminin İsrail'i Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine daha agresif yanıt vermeye çağırdığını ancak bu çağrının "sınırlı bir başarı sağladığını" ileri sürdü.

ABD'li yetkiliye göre, Huckabee ve eş-Şeyh, yardımcılarının gelecek ay bir takip toplantısı yapması konusunda mutabık kaldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria ve Kudüs'te 1092 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.