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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahati yeniden gözden geçirme uyarısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, artan bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahati yeniden gözden geçirme uyarısında bulundu.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'ya gelmeyi planlayan ve bölgedeki havalimanlarını kullanarak farklı noktalara gidecek Amerikan vatandaşlarının seyahatlerini "yeniden gözden geçirmesi" istendi.

Açıklamada, "Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerikan vatandaşlarının azami ihtiyat ve dikkat göstermesi, ayrıca uçuş iptallerine, dönemsel hava sahası kısıtlamalarına ve olası seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olması tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.

ABD'de yayın yapan CBS News, ABD ve İsrail'in bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısına karşı "bugüne kadarki en sert bombardıman kampanyalarından birini" gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

Trump, temmuz ortasındaki bir açıklamasında, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." tehdidinde bulunmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de buna karşılık olarak, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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