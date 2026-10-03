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ABD'nin İranlı iki diplomatı süresinde ayrılmadıkları için gönderdiği öne sürüldü

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New York'taki 81. BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, ayrılmaları istenen sürede ülkeden ayrılmadıkları için ABD'den gönderildikleri öne sürüldü. ABD'li yetkili, bu kişilerden birinin cuma gecesi, diğerinin cumartesi günü gönderildiğini ileri sürdü.

New York'taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, ABD'den ayrılmaları istenen sürede ülkeden ayrılmadıkları tespit edilince ABD'den gönderildikleri öne sürüldü.

ABD merkezli haber platformu Axios'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili, İranlı iki diplomata ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığının attığı adımı anlattı.

Yetkili, BM Genel Kurulu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İran heyetindeki herkesin kendi ülkelerine derhal dönmeleri hususunda İran diplomatik misyonuna bildirimde bulunulduğunu ancak heyetten iki diplomatın buna uymadığını iddia etti.

ABD'li yetkili, "Bakan Rubio, bu konuda ciddi. BM Genel Kurulu sona ereli çok zaman geçmesine rağmen İran heyetinden iki üyenin hala New York'ta olduğu tespit edildi. Bu kişiler, şimdi ülkeden gönderildi." ifadesini kullandı.

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığının bu kişilerden birini cuma gecesi, diğerini ise cumartesi günü ülkeden gönderdiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA
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