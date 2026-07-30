ABD'nin İran'daki Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası'na ABD tarafından düzenlenen saldırıda aynı aileden biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi, ABD saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Keşm Adası'nda bir eve düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının hayatını kaybettiği, 10 yaşın altındaki 2 çocuğun ise yaralandığı kaydedildi.

Saldırının detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA