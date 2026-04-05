Haberler

ABD'nin İran'daki pilot kurtarma operasyonunda 4 helikopteri imha etmek zorunda kaldığı ileri sürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'da mahsur kalan bir pilotu kurtarmak amacıyla düzenlediği operasyonda dört helikopterin ve iki MC-130J C-130 uçağının kasıtlı olarak imha edildiği iddia edildi. Operasyon sırasında bir A-10 uçağı vurulurken, bir F-15E savaş uçağının düşürüldüğü öğrenildi. Başkan Trump, operasyonu 'cesur' olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran'da uçağı düşen bir pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda, 4 MH-6 Little Bird helikopterini kasıtlı olarak imha etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

CNS News'e konuşan ABD'li yetkililer, helikopterlerin pilotu ve mürettebatı taşımak için kullanıldığını ve operasyon sonunda Amerikan ordusu tarafından imha edildiğini belirtti.

Haberde ayrıca, kurtarma görevine katılan iki MC-130J C-130 uçağının operasyon sırasında İran içinde mahsur kaldığı, ABD güçlerinin uçakların İran'ın eline geçmemesi için kasıtlı olarak imha ettiğini söylediği aktarıldı.

Yetkililer, pilot ve kurtarma ekiplerini ülkeden çıkarmak için ABD'nin İran'a üç ek yedek uçak daha göndermek zorunda kaldığını da kaydetti.

Yetkililerden birine göre, iki MC-130J C-130 uçağı da mekanik sorunlar nedeniyle imha edildi; söz konusu uçaklar özel operasyon görevleri için tasarlanmıştı.

Cuma günü kurtarma görevine yakın hava desteği sağlayan ABD'ye ait bir A-10 Warthog uçağı ise İran ateşiyle vuruldu. Pilot, uçak düşmeden önce güvenli şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etmeyi başardı ve Kuveyt'e geri döndü.

Aynı gün, ABD'ye ait bir F-15E savaş uçağının İran üzerinde düşürüldüğü ortaya çıktı; uçaktaki pilotlardan biri kurtarılırken, iki kişilik uçağın ikinci mürettebat üyesi için umutsuz bir arama-kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah erken saatlerde sosyal medya paylaşımında, söz konusu operasyonu "ABD tarihindeki en cesur Arama ve Kurtarma Operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurdu.

İran devlet medyası ise bugün, yanmış bir Amerikan uçağının enkaz fotoğraflarını yayımlayarak, üç gün içinde üç Amerikan uçağının düşürüldüğüne dikkat çekti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

