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İran: ABD'nin 8-9 Temmuz'daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı

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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılar İran'ın 6 şehrine yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, saldırılarda biri kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını aktardı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda birkaç gemiyi "koordinasyonsuz" hareket ettiği gerekçesiyle hedef almasının ardından ABD, İran ile varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ve ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti.

İran da Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine karşı saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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