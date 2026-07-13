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ABD'nin İran'a saldırılarında Huzistan'da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine düzenlediği saldırılarda Mahşehr kentinde 1 güvenlik mensubu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İran ordusu da misilleme olarak füze ve İHA saldırıları başlattı.

ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda kullanılan mühimmatlardan birinin Mahşehr'deki tarımsal su pompa istasyonuna isabet ettiğini, saldırıda 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD'nin saldırılara gece saatlerinde başladığına işaret eden Hayati, Mahşehr'in çeşitli bölgelerinde saldırının etkilerine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla gece yarısından sonra yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

İran ordusu ise ABD saldırılarına karşılık, bölgedeki "düşman üslerini" hedef alan geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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