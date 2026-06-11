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İran basını: Fars eyaletinde hava savunma sistemleri devreye girdi

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ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran'ın Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Bölgede patlama sesleri duyulduğu, bu seslerin savunma sistemlerinden kaynaklandığı bildirildi.

ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını, Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Fars eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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