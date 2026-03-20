ABD'nin İran'a yönelik kara harekatı için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi

ABD'nin, İran'a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırma hazırlıkları yaptığı iddia edildi. Pentagon'un, Başkan Trump'ın liderliğinde saldırı planları üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD'nin İran'a karşı kara kuvvetlerini bölgeye konuşlandırmak için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Trump, bu hafta Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
