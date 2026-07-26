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ABD'nin İran'a deniz ablukasında 12 ticari geminin rotaları değiştirildi, 2 gemi hizmet dışı bırakıldı

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ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 2 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.

ABD ordusu, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotalarının değiştirildiğini, 2 geminin ise "hizmet dışı" bırakıldığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD'nin İran'a karşı deniz ablukası devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla "ablukayı geçmeye çalışan" 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiği, "talimatlara uymayan" 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve "tam uyumun sağlanması için" 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin Komorlar bayraklı "M/T Charminar" adlı gemiye "doğrulama amaçlı" çıkmasının ardından geminin yoluna devam ettiği, Mozambik bayraklı "M/T Lavine" adlı geminin ise "uyarıları dikkate almadığı ve ablukayı ihlal etmeye çalıştığı" savunularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımında görev sırasında gemilerden birine çıkıldığı anlara ait videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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