ABD'nin Irak'a düzenlediği hava saldırısında 15 Haşdi Şabi mensubu öldü
ABD'nin Irak'ın Enbar vilayetine düzenlediği hava saldırısında, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin 15 mensubu yaşamını yitirdi. Saldırıda Enbar'daki Haşdi Şabi Operasyonları Komutanı Saad Devay el-Buayci de hayatını kaybetti.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin hava saldırısında Enbar'daki Haşdi Şabi Operasyonları Komutanı Saad Devay el-Buayci ile 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda yaşamını yitirenler için başkent Bağdat'ta cenaze töreni düzenleneceği duyuruldu.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp