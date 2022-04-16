ABD'nin Güney Carolina eyaletinde silahlı saldırı
AA - Betül Yürük - Güncel
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NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendiği ve yaralananların olduğu bildirildi.
NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendiği ve yaralananların olduğu bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Güney Carolina'daki alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.
Columbia Polis Departmanı, saldırıda yaralananların olduğunu ve alışveriş merkezindekilerin tahliye edildiğini açıkladı.
AA / Betül Yürük - Güncel