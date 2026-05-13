Haberler

ABD'nin "Gazze planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde başlatmak istediği" ileri sürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Trump tarafından önerilen 20 maddelik plan ile Gazze'de Hamas'ın kontrolünde olmayan bölgelerde yeniden yapılanma hedefliyor. Planın ilerlemesi için Hamas dışındaki yönetimlerle çalışılacak.

ABD'nin, Başkan Donald Trump tarafından önerilen 20 maddelik plan dahilinde, Gazze'nin Hamas'ın kontrolünde olmayan bölgelerinde, Gazze yönetimi ve yeniden yapılanma planını uygulamaya başlamak istediği iddia edildi.

Axios'un ismini vermeyen bir ABD'li yetkiliye dayandırılan haberinde, ABD öncülüğünde oluşturulan Gazze Barış Kurulu'nun, Hamas'ı dışlayarak Trump'ın bölgeyle ilgili planını harekete geçirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

Haberde, "Gazze'de B planına geçme kararı, Hamas'ı ağır silahlarından vazgeçmeye ikna etme çabalarının çıkmaza girmesinin ardından alındı. Şimdi ABD ve Barış Kurulu, Hamas olmadan ilerlemek istiyor." ifadesine yer verildi.

Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmasının, Hamas'ın silahsızlandırılmasına bağlı olduğu belirtilen haberde, bu grupla aylarca süren görüşmelerde "çok az ilerleme kaydedildiği" savunuldu.

Haberde, Trump'ın planında yer alan bir maddenin (17. madde), "Hamas'ın anlaşmanın şartlarını reddetmesi veya geciktirmesi durumunda", grup üyelerinin kontrolü dışında kalan bölgelerde planın ilerlemesine izin verecek bir madde içerdiği iddia edildi.

Söz konusu maddeye göre, Hamas, teklifi geciktirir veya reddederse, planın önceki aşamaları yine de uygulanacak. Buna, planın "terörden arındırılmış bölgeler" olarak tanımladığı ve İsrail askeri kontrolünden uluslararası bir istikrar gücüne devredilen alanlarda insani yardımın genişletilmesi de dahil.

20 maddelik plana göre, Gazze'nin yönetimi, Filistinli teknokrat bir komiteye devredilecekti. Ancak İsrail, komite üyelerinin Gazze'ye giriş izinlerini henüz onaylamadı.

Planın ilk aşamasında, Hamas'ın ağır silahlarından ve tünel sisteminden vazgeçmesi, sonraki aşamalarda ise kişisel silahların imha edilmesi ve İsrail tarafından desteklenen ve silahlandırılanlar da dahil olmak üzere milis güçlerinin dağıtılması öngörülüyordu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın 'silah' açıklaması tepki çekti

Bunu kimse beklemiyordu! Trump'ın açıklaması zirve öncesi kriz çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler

Montella'ya flaş çağrı: Herhalde artık onu milli takıma davet ederler
Bodrum'daki çifte cinayette karar; Rus anne ve kızının katiline indirimsiz müebbet

Bodrum’daki çifte cinayette karar çıktı: Katil gün yüzü göremeyecek

Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Parayı koyacak yer bulamayacaklar
Özkan Yalım Silivri'den Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

İtirafçı olan Özkan Yalım Silivri'den ayrıldı: Yeni adresi...
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama

Beşiktaş'a dönecek mi? Muçi'den çok net açıklama