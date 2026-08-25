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ABD Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine diplomatları geri gönderiyor

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ABD, İran'la çatışmalar nedeniyle tahliye ettiği diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklere kademeli olarak geri göndermeye hazırlanıyor. İlk olarak Lübnan'a dönüş beklenirken, bazı büyükelçiliklerin tam kadro faaliyete geçmesi planlanıyor.

ABD hükümetinin, diplomatlarını İran'la yaşanan çatışmalar sırasında tahliye ettiği Orta Doğu'daki bazı büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

New York Times gazetesinin ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığına ait belgede İran'la çatışmalar nedeniyle bölgedeki diplomatik misyonlarda alınan acil durum önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, çatışmalar başlayınca bölgeden tahliye edilen diplomatların görev yerlerine dönmesi için talimat verildiği iddia edildi.

Belgeye göre İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt'teki büyükelçiliklerde personel sayısının artırılması öngörülürken, ilk diplomatların Lübnan'a dönmesi bekleniyor.

İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklerin ise süreç sonunda yeniden tam kadroyla faaliyet göstermesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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