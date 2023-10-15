ABD'nin Dallas Kentindeki Balkabağı Köyü Ziyarete Açıldı

ABD'nin Dallas kentindeki Balkabağı Köyü'nün çeşitli görüntüleriABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde yer alan Dallas Botanik Bahçesi'ndeki Balkabağı Köyü'nün kapıları bu yıl da ziyaretçilere açıldı.

ABD'nin Dallas kentindeki Balkabağı Köyü'nün çeşitli görüntüleri

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde yer alan Dallas Botanik Bahçesi'ndeki Balkabağı Köyü'nün kapıları bu yıl da ziyaretçilere açıldı.

Ünü ülkeye yayılmış olan Balkabağı Köyü'nde 100.000'den fazla balkabağı, su kabağı ve kabaktan kullanılarak yapılan balkabağı evleri ve yaratıcı sergiler yer alıyor.

Balkabağı Köyü'nün bu yılki teması, ünlü Amerikan çizgi film karakterleri Charlie Brown ve arkadaşlarını konu alıyor.

Cadılar Bayramı yaklaşırken, sergide Cadılar Bayramı temalı bir balkabağı evi de bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dallas'tan bildiriyor. (XHTV)