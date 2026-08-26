ABD Black Hawk Helikopteri Ormanlık Alana Acil İniş Yaptı

ABD ordusuna ait "Black Hawk" tipi askeri helikopterin, Colorado eyaletinin Denver kenti yakınlarında "ufak bir havacılık kazası sonucu" ormanlık alana "plansız iniş" yaptığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre Gilpin Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada "Black Hawk" tipi askeri helikopterin Golden Gate Kanyon Eyalet Parkı'nın kuzeyindeki ormanlık alana plansız iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, askeri helikopterdeki 4 kişinin yara almadığı, inişin ardından yangın çıkmadığı ifade edildi.

Ordudan ismi paylaşılmayan bir sözcü, bu olayı eğitim sırasında meydana gelen "ufak bir havacılık kazası" olarak niteledi.

Ordudan yapılan açıklamada ise helikopterin ait olduğu 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'nın rutin eğitim sırasında meydana gelen olaydan haberdar olduğu, güvenlikle ilgili süren bir soruşturma olması nedeniyle olaya ilişkin detayların paylaşılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA