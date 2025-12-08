ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesi görüşmek için İsrail'i ziyaret ediyor.

Waltz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'deki temaslarının ardından kara yoluyla işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'e geçiş yaptığını belirtti.

Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'nde yer alan sınır kapısının fotoğrafını da paylaşan Waltz, "ABD'nin bölgede İsrail'in güvenliği ve istikrarına olan bağlılığı sarsılmaz konumunu korumaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Waltz'ın ziyaretinde bazı diplomatik görüşmeler yapacağı ve "Tel Aviv'in karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının" da ele alınacağı kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin gündemde olacağı ziyarette Waltz'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.