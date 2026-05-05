Haberler

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak için seyahat uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, bir kez daha vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD, bir kez daha vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımlayarak vatandaşlarını bir kez daha ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, Irak hava sahasının yeniden açıldığı ve sınırlı sayıda ticari uçuşun başladığı belirtilirken, ülkede hala ciddi güvenlik risklerinin bulunduğu vurgulandı. Özellikle hava sahasında roket, insansız hava araçları (İHA) ve füze tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Irak'a seyahat etmeyin. Halihazırda Irak'taysanız derhal ülkeyi terk edin." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, İran'la bağlantılı milis grupların ABD vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik yeni saldırılar planlamayı sürdürdüğü belirtilerek, bu tehditlerin Irak genelini kapsadığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de risk altında olduğu kaydedildi.

Bazı Iraklı aktörlerin bu milis gruplara siyasi, mali ve operasyonel destek sağladığı iddiasına da yer verilen açıklamada, güvenlik durumunun öngörülemez olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ABD'nin Irak'taki diplomatik temsilciliğinin zorunlu tahliye kararına rağmen sınırlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi. Ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na gitmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı