ABD'nin B-2 Bombardıman Uçakları Hint Okyanusu'na Taşınıyor

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ABD'nin gizli B-2 bombardıman uçaklarının Guam Adası'na hareket ettiği ve ardından Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia ediliyor. Uçakların sığınak delici bombalar taşıdığı düşünülüyor ve bu durum İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandığı, daha sonra da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na taşınacağına dair hava hareketliliği yaşandığı iddia edildi.

ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetlerinin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu, daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği öne sürüldü.

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Fox News'un haberinde ise "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadesi kullanıldı.

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

Pentagon hareketliliği doğrularken herhangi bir saldırı emri olmadığını belirtti

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı.

Pentagon yetkilisi bununla birlikte bir "B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili" herhangi bir emir verilmediğini belirtti.

Yetkili, söz konusu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunu diplomatik olarak çözme çabaları bağlamında "İran'a baskı yapmaya yardımcı olabileceğini" ifade etti.

Pentagon ise B-2'lerle ilgili detaylı bilgiler için Beyaz Saray'ı adres gösterdi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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