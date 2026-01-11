ABD'in, Orta Doğu'daki Askeri Güçlerini Arttırmasıyla İran'ın Hedef Olabileceği İddia Edildi

(ANKARA) - Londra merkezli Iran International'a konuşan kaynaklar, "ABD'nin bölgeye askeri sevkiyatını artırdığını ve önümüzdeki haftalarda İran'ı hedef almasının beklendiğini" ileri sürdü. Kaynaklar, İsrail'in yalnızca İran'ın İsrail'e saldırması veya buna dair belirgin işaretler göstermesi durumunda harekete geçeceğini iddia etti.

Londra merkezli Farsça yayın yapan Iran International'a konuşan kaynaklara göre, Washington'ın Orta Doğu'ya asker konuşlandırmasını artırmasıyla, ABD'nin önümüzdeki haftalarda İran'ı hedef alması bekleniyor.

Kaynaklar, geçtiğimiz hafta bölgeye büyük miktarda askeri teçhizatın sevk edildiğini ve bu sevkiyatların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini aktardı. Kaynaklar ayrıca, "İsrail'in ancak ABD'nin harekete geçmesinden sonra ve yalnızca İran'ın, İsrail'e saldırması veya bunu yapmaya yönelik açık işaretler göstermesi durumunda katılacağı" belirtildi.