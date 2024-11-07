Uçak ile araba çarpıştı: 5 ölü
ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında, küçük bir jet kalkış yaparken bir araca çarptı. Kazada pilot, yardımcı pilot, iki yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Federal Havacılık İdaresi, uçağın Honda HA-420 tipi hafif iş jeti olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.