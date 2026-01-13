ABD, Nijerya'ya "kritik askeri malzemeler" gönderdi
ABD'nin Afrika Komutanlığı, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ortaklarına 'kritik askeri malzemeler' teslim ettiğini duyurdu. Bu teslimat, Nijerya'nın operasyonlarına verilen destek ve ülkeler arası güvenlik işbirliğini pekiştiriyor.
ABD'nin, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki ortaklarına "kritik askeri malzemeler" teslim ettiği bildirildi.
ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM) X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ABD'nin "Nijeryalı ortaklarına" askeri malzemeler teslim edildiği açıklandı.
Paylaşımda, "kritik askeri malzemelerin" tesliminin Nijerya'nın devam eden operasyonlarına verilen ABD desteği ve ülkeler arası güvenlik ortaklığını vurguladığı kaydedildi.
Söz konusu teslimata dair fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda, malzemelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.