ABD, MS-13 Çetesi Lideri İçin 5 Milyon Dolar Ödül Açıkladı

Abd Dışişleri Bakanlığı, yabancı terör örgütleri listesinde yer alan MS-13 çetesinin lideri Yulan Adonay Archaga Carias'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi veren kişiye 5 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, MS-13 çetesinin yabancı terör örgütleri listesinde yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, "ABD hükümeti, MS-13'in Honduras'taki lideri 'Porky' ve 'Alexander Mendoza' olarak da bilinen Yulan Adonay Archaga Carias'ın herhangi bir ülkede tutuklanmasını ve/veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül vermektedir." ifadesi kullanıldı.

MS-13 çetesi liderinin aynı zamanda Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) listesinde de yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin bu örgütle mücadelesine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında imzaladığı kararnameyle, Venezuela, El Salvador ve Meksika'daki 8 suç örgütünü "yabancı terör örgütleri" listesine eklemiş ve özellikle sınır güvenliği kapsamında bu örgütlerle mücadele edeceklerini belirtmişti.

Alınan bu kararla Venezuela'daki "Tren de Aragua", El Salvador'daki "MS-13" ve Meksika'daki 6 kartel, ABD tarafından "yabancı terör örgütü" olarak belirlenmişti.