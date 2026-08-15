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Meta, Fars TV'nin Instagram Hesabını Askıya Aldı

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ABD merkezli Meta, İran'ın Fars Haber Ajansı'na bağlı yeni açılan ve 380 bin takipçisi bulunan Fars TV Instagram hesabını engelledi. Ajans, askıya alınan hesabın ardından yeni hesabın linkini paylaştı.

ABD merkezli Meta şirketinin, İran'ın Fars Haber Ajansı'na bağlı kısa süre önce açılan Fars TV Instagram hesabını askıya aldığı bildirildi.

Fars Haber Ajansının haberinde, "Yakın zamanda açılan 380 bin takipçili Fars TV Instagram sayfası Meta tarafından engellendi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Fars TV'nin askıya alınan hesabının ardından açılan yeni hesabı paylaşıldı.

Kaynak: AA
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