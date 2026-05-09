ABD, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a uygulanan deniz ablukası çerçevesinde 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Ablukanın, İran ile düzenlenen müzakerelerin başarısız olmasının ardından başladığı belirtildi.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi." denildi.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
