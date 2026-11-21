ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın F-16'ya yönelik saldırı iddiasını reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CENTCOM, İran devlet televizyonunun ABD'ye ait F-16'nın füze atışıyla hasar görüp acil iniş yaptığı iddiasını reddetti. CENTCOM, dün ABD'ye ait herhangi bir F-16'ya saldırı düzenlenmediğini ve Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğunu bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.
Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının füze atışı sonucu hasar gördüğünü ve acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.
Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde ise savaş uçağının hasar gördüğüne ilişkin net bir görüntü yer almamıştı.