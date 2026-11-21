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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait F-16 savaş uçağına zarar verdiği ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki iddiasını yalanladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının füze atışı sonucu hasar gördüğünü ve acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.

Devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde ise savaş uçağının hasar gördüğüne ilişkin net bir görüntü yer almamıştı.

Kaynak: AA