ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Görev Değişikliği

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, görevini Donanma Amirali Brad Cooper'a devretti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Kongre Merkezi'nde, Pentagon yetkilileri ve ortak ülkelerin savunma liderlerinin katıldığı devir teslim töreni düzenlendi.

CENTCOM Komutanlığı görevini Cooper'a devreden Kurilla, törende, "Amiral Brad Cooper'ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın tavsiyeleri ve katkıları, karargahımızın ve bileşen ekiplerimizin desteğiyle, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak." diye konuştu.

Cooper, Kurilla'nın liderliği altında komutanlık ve tüm müşterek kuvvetlerin "olağanüstü" bir performans sergilediğini belirterek, bu göreve geldiğin için derin minnettarlık duyduğunu kaydetti.